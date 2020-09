Снова несвободна: Памела Андерсон встречается со своим телохранителем

06.09.2020, 11:50, Разное

В начале этого года в личной жизни звезды “Спасателй Малибу” случился настоящий кризис: после 12 дней совместной жизни завершился ее брак с давним возлюбленным, кинопродюсером Джоном Питерсом. Впоследствии в прессу начали просачиваться причины этого разрыва: тотальный контроль со стороны Питерса, его желание забрать себе финансовые активы актрисы и попросту его бесчувственность. Последнее продемонстрировал и последующий шаг мужчины: всего через три недели после расставания с “любовью всей своей жизни” (а именно так мужчина раньше отзывался об Андерсон) он вновь оказался помолвлен. Теперь же дать дорогу новым чувствам, по-видимому, решила и Памела.

По сообщениям анонимных источников издания People, она уже некоторое время находится в отношениях со своим телохранителем по имени Дэн Хэйхерст.

Она очень счастлива. И они были вместе практически с самого начала пандемии. Памела очень рада,что Дэн помог ей с ремонтом ее дома в Ванкувере.— сообщают анонимные источники издания. По-видимому, контроль над ее жизнью со стороны Хэйхерста Андерсон уже не так смущает: ведь мужчина с самого начала беспокоился прежде всего о ее безопасности.

Памела Андерсон

Напомним, что личная жизнь Памелы была довольно разнообразной и до ее брака с Джоном Питерсом. С 1995 по 1998 год она была замужем за музыкантом Томми Ли, от брака с которым растит двух сыновей — 23-летнего Брэндона и 22-летнего Дилана. В 2006 году она вышла замуж и довольно быстра развелась с другим музыкантом — Кидом Роком. В 2007 она связала себя узами брака с продюсером Риком Соломоном, а расстаться пара решила через 6 лет, в 2013 году. Также до встречи с Джоном Питерсом она была в отношниях с французским спортсменом Адилем Рами: они были вместе два года, а после расставания актриса обвинила его в изменах и назвала “монстром”.

Памела Андерсон со своим бойфрендом Адилем Рами

Памела Андерсон и Джон Питерс, 1989 годС Джоном Питерсом же до свадьбы Памела была знакома больше 30 лет. На заре модельной карьеры Андерсон у них был короткий роман, и Джон даже делал ей предложение. Однако стать его женой актриса согласилась только много лет спустя. О своем союзе с продюсером Памела сообщила поклонникам в стихах.

Примером идеального союза для Памелы, как она рассказывала в своей книге Lust for Love: Rekindling Intimacy and Passion in Your Relationship, всегда были и остаются ее родители – отец Барри, простой рабочий, занимающийся ремонтом каминов, и мать-официантка Кэрол.

Они вместе с 16 лет. У них было много взлетов и падений, они романтичные, порой глупые и смешные, но они так влюблены. А сейчас у них есть, на что оглянуться вместе. Я не представляю, что было бы с ними, если бы им пришлось расстаться. Моя мать тяжело болела, и отец всегда был рядом. А потом болел мой отец, и мама поддерживала его. Слава Богу, сейчас они оба здоровы. И их пример говорит о том, что, находясь с кем-то в паре, мы сильнее, чем в одиночку. Нам это, правда, необходимо.