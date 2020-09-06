 

Мнение: Государство вам ничего не должно

06.09.2020, 11:45, Разное

Деталь, которая лучше любых миллиардно-бюджетных пропагандистских ресурсов показывает реальное отношение нынешнего режима к населению в целом и конкретным людям в частности. Даже если предположить, что Кремль свято уверен, что Навального никто не травил, все произошедшее с ним – просто некая экзотическая диарея, и людям доброй воли не о чем беспокоиться, то после заявление немцев об отравлении, причем отравлении именно боевым отравляющим веществом, возник крайне простой вопрос: Навальный летел в обычном рейсовом самолете. Что там с пассажирами? Как там у них дела?

Когда пара туристов-краеведов травила в британском Солсбери беглого врага народа, то порядка 100 человек местного населения так или иначе, но контактировали со следовыми количествами примененного там ОВ. Несколько человек – со значительными количествами. Соответственно, все они были проверены медиками, им была оказана помощь, а город был фактически обеззаражен военными химиками. Если Германия заявила об отравлении Навального веществом такого же класса, то логично было бы немедленно проверить всех пассажиров, самолет и, кстати, омских врачей, контактировавших с ним, на предмет их самочувствия.

Кстати говоря, в пользу уверенности немцев говорит то, что омская скорая помощь и фельдшер, работающий на ней, буквально на месте разобрался с диагнозом и отправил больного из аэропорта не просто в реанимацию, а токсикологическую реанимацию – не в кардиологию, к примеру. И занимались Навальным токсикологи, причем все время с самого начала.

Однако ничего не слышно о том, как именно власть оценивает пусть даже гипотетическую угрозу всем, кто был рядом с Навальным, и что именно она делает, чтобы убедиться, что с ними все в порядке. А если нет – то что делает, чтобы помочь им.

Самое простое, конечно, это заявить "Вы все врете" и умыть руки. А если случайным побочным жертвам покушения на Навального станет нехорошо – то это их частное дело. Мойте руки перед едой. Государство вам ничего не должно, а ваших родителей не просило вас рожать.

Источник: Эль Мюрид



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