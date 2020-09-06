 

Мнение: Зоошизы и человеконенавистничества пост.

06.09.2020, 11:32, Разное

Гот hэлф. Недавно ехал из Яшкинского района в Кемеровский и по дороге в Кировце увидел собаку, которая с грустным видом копалась в мусорном контейнере, причём на беспородную и уличную она не была похожа. И я подумал, что это наверняка какие-то Венцы Творения подержали её летом на даче и потом просто выбросили, как ненужную вещь, когда дачный сезон закончился (вон меня один больной догхантерством, небось их однопалатник, уверял, что собака – то же самое, что кирпич, и в силу этого не может быть другом или членом семьи). И вспомнил, как некий человекодрочер на днях писал, что ни с кем нельзя поступать жестоко, к людям надо гуманно относиться. И вот сейчас прошу убрать пока этих больных филантропией от мониторов, пусть где-нибудь в другом месте на Святое Великое Прекрасное Человечество надрачивают, а я сейчас буду демонстрировать аццкое человеконенавистничество, маньячность и зоошизу.
Нет, я, конечно, всё понимаю, что ни в коем случае не стоит сравнивать Венцов Творения в лице Великого Прекрасного Человечества и какое-то мерзкое грязное опасное шавло, но я бы с этими самыми венцами поступал точно так же, как и они с собаками. Бросил собаку осенью на даче – самого вывезти куда-нибудь в красноярскую тайгу и выживай там, как сможет, как ты заставил выживать своего друга (вон Бимбу какие-то представители “великого-прекрасного” вообще в заповеднике бросили, хотя решительно не понимаю, КАК можно бросать такую умную, красивую и добрую собаку). Вырвал собаке челюсть (был в Кемерово и такой представитель Вершины Эволюции) – самому в челюсть шмальнуть и питайся теперь, как знаешь (а ведь собака, в отличие от тебя, скота, не может лесь в больницу и питаться через трубочку, а потом получить протез). Облил собаку бензином и сжёг – самого облить бензином и сжечь и так далее. И, может, таки поменьше станет догхантеровских мразей, вырывающих собакам челюсти, привязывающих щенков к петардам, сжигающих животных на глазах у детей и любящих гордо фоткаться с трупами “героически” умерщвлённых ими несчастных созданий (вон один горный орёл с мёртвыми подвешенными щенками фоткается, например). И просто баранов, считающих, что собака – это то же самое, что кирпич и ни фига не понимает и не чувствует, поэтому их можно спокойно выбрасывать на улицу после окончания сезона…

Источник: Достало



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