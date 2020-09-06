Заброшенный похоронный дом в Род-Айленде никто не хочет арендовать

06.09.2020, 11:32, Разное

В городе Ковентри, штат Род-Айленд (США) на улице Вашингтон-стрит находится крупное заброшенное здание с облупленными стенами.

Оно пустует так уже много десятилетий и иногда его удается сдать кому-то в аренду, но лишь ненадолго. В скором времени незадачливый арендатор как можно быстрее съезжает оттуда.

Несколько лет назад это здание было арендовано на время группой исследователей аномальных явлений под руководством Томаса Дагостино. И очень быстро они пожалели о своем решении.

Члены группы знали, что ранее в этом здании размещалось похоронное бюро Гортона, но их это не смутило, ведь они как раз намеревались записать тут "призрачные звуки" из-за тех слухов, что ходили об этом доме.

Вскоре они начали слышать громкие стуки из ниоткуда, а потом практически каждый член группы стал видеть призраков – сначала высокого мужчину в старомодной мешковатой одежде, который проходил перед ними и скрывался в стене.

Потом появился небольшого роста субтильный человечек в очках. И его быстро опознали, ведь его фотографии все еще висели на стене одного из помещений бывшего похоронного бюро – это был один из гробовщиков.

Этот призрак мешал членам группы работать, так как активно закрывал массивные двойные двери в комнату, где проходили основные работы группы. Позже удалось выяснить, что ранее в этом помещении находилась комната для бальзамирования покойников. Этот маленький человечек возникал возле дверей, закрывал их, а потом исчезал в воздухе.

Но самым жутким явлением тут, по словам Дагостино, были жалобные крики женщины. Однажды, войдя в комнату для работы, члены группы тут же увидели, как двери за ними с шумом захлопнулись, а потом все услышали громкие женские стоны и причитания. При этом им якобы удалось записать все это на свою аппаратуру.

Дагостино говорил, что крики были такими страшными, что он весь покрылся мурашками. Через несколько дней трое членов группы пошли обследовать подвал и тут же услышали громкие женские крики, которые раздавались с первого этажа здания. Они были такими громкими, что разносились по всему зданию.

Члены группы поднялись на самый верхний третий этаж и когда они зашли в комнату и включили в ней свет, крики тут же замолкли.

Многие местные жители боятся даже проходить мимо этого здания, особенно в темное время суток. они рассказывают, что по ночам в окнах мерцает свет, а вокруг здания можно иногда увидеть каких-то рыскающих и явно нечеловеческих существ.