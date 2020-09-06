Мнение: Что делать, если в вакансии не указана зарплата

06.09.2020, 11:23, Разное

Прочёл жуткий совет: если в вакансии ничего не говорится о зарплате, прикиньте, какая зарплата покроет ваши месячные расходы, и добавьте к ней 50%. Полученную сумму укажите в резюме в качестве желаемой зарплаты.

Совет плох, так как рынок работает совершенно иначе. Вот две ситуации, когда эта наивная формула вычисления комфортной зарплаты даст сбой.

Ситуация первая. Петя сдаёт квартиру, и этих денег ему вполне хватает на жизнь. Устраиваясь на работу ухокрутчиком, он указывает в резюме желаемую зарплату в 1 тысячу рублей, так как он вполне способен прожить даже вовсе без зарплаты. Петю берут на работу, и он получает 1 тысячу рублей зарплаты за тот же труд, за который другим завод платит по 60 тысяч рублей.

Ситуация вторая. Коля любит коварных женщин, экзотическую еду и роскошные автомобили. В месяц он тратит 200 тысяч рублей, и с радостью тратил бы ещё больше, если бы не был уже по уши в кредитах. Устраиваясь работать ухокрутчиком, Коля указывает в резюме желаемую зарплату в 300 тысяч: свои расходы плюс 50%. Отдел кадров кладёт резюме в папку «забавные фрики», так как завод не готов платить ухокрутчикам больше 60 тысяч. Коля остаётся без работы. Когда запасы денег у Коли подходят к концу, он устраивается работать курьером за 20 тысяч, чтобы зарабатывать хоть что-то.

И в том, и в другом случае правильно было бы поступить иначе.

1. Выяснить максимальную сумму, которую готовы платить ухокрутчикам в вашем городе.

2. Выяснить минимальную сумму, за которую можно нанять ухокрутчика в вашем городе.

3. Рассчитать свою возможную зарплату, учтя ситуацию на рынке и собственную квалификацию.

Отделу кадров завода «Красный мародёр» глубоко наплевать на расходы сотрудников. Отдел кадров ставит зарплату, допустим, в 40 тысяч рублей, и смотрит, кто приходит на собеседования. Если специалисты нужной квалификации не идут, завод постепенно начинает предлагать зарплату всё выше и выше. Ровно так же действует и большая часть разумных ухокрутчиков. Рабочие смотрят все вакансии, где требуются ухокрутчики, и выбирают место с максимальной зарплатой.

Из этого следует простой, но парадоксальный для многих вывод. Ни завод, ни рабочие не устанавливают зарплату. Зарплату устанавливает рынок: исходя из количества вакансий и количества рабочих рук. Много рабочих мест и мало ухокрутчиков? Зарплата будет высокой. Один завод и толпа безработных ухокрутчиков за забором? Зарплата будет низкой.

Теперь о том, почему вакансии без указания зарплаты — ваши друзья. Как правило, зарплату в вакансиях не указывают по двум причинам: или из корпоративного страха выдать лишнюю информацию, или из желания сэкономить на лохах, наняв хорошего специалиста за полцены.

Какова бы ни была причина, вакансии без указания зарплаты закрываются значительно дольше, так как работники предпочитают определённость и сначала стучатся туда, где зарплата указана конкретно. Этот факт соискатели могут обратить в свою пользу, если будут отправлять на вакансии без зарплаты заявки с желаемой зарплатой выше рынка.

Допустим, средняя зарплата ухокрута по городу 60 тысяч, при этом некоторые заводы прямо указывают зарплату, в то время как другие прячутся за нейтральным «зарплата по результатам собеседования». Разумно будет первым делом написать именно в скрытные заводы, указав там желаемую зарплату в 80 тысяч. Так как народ не любит загадок такого рода, такие заводы не избалованы мощным потоком резюме. Поэтому со значительной долей вероятности заводы вынуждены будут согласиться на условия работника, если только он не зарядит совсем уж непомерную сумму.

Тут, разумеется, работает правило больших чисел. Какие-то скрытные заводы будут упрямо искать ухокрутчиков на 25 тысяч, и резюме с зарплатой в 80 тысяч они сходу отправят в корзину, но какой-нибудь завод, вероятно, и будет готов платить нормальному специалисту выше рынка.

Главное, осознать, что соискатель в этом случае всегда окажется в плюсе по сравнению с теми, кто проигнорирует вакансии без указания зарплаты. Если его возьмут на хорошую зарплату, он получит хорошую зарплату. Если не возьмут, он будет лучше понимать текущее состояние рынка, что позволит ему принимать более взвешенные решения на собеседованиях. В любом случае, риска нет: тот, кто напишет на 10 заводов, получит в итоге ту же или большую зарплату чем тот, кто напишет на 5 заводов.

Вместо подведения итога замечу, что аналогичное правило действует и по отношению к тестовым заданиям. Специалисты справедливо не любят тестовые задания, особенно такие задания, которые надо делать несколько часов или даже несколько дней. Из-за этого фирмы, предлагающие тестовые задания на собеседованиях, часто страдают: все отказываются от тестовых, и они иногда не могут закрыть висящую вакансию годами.

Это открывает окно возможностей: потратив время и выполнив тестовое задание, от которого все воротят носы, иногда можно получить очень хорошее предложение по условиям и зарплате. Особенно это актуально для новичков, которым везде отказывают, так как у них нет опыта работы.

PS. Это семьдесят первая статья из серии «Размышления о ведении бизнеса в России». Другие статьи серии можно найти вот здесь:

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