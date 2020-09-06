Ученые сообщили о спопобности риновируса защищать от гриппа

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06.09.2020, 11:17, Разное

Специалисты Йельского университета после исследования выяснили, что риновирус может защищать от гриппа. В своей работе они изучали состояние гриппа на фоне заболеваемости COVID-19.
Ученые исследовали данные 13 000 пациентов больницы Йельского университета Нью-Хейвена за 3 года. Отследив людей с симптоматикой респираторной инфекции, эксперты выяснили: в случаях активности риновируса и гриппа первый доминировал над вторым – и в организме оставался только риновирус. Ситуации, когда больной был носителем обоих вирусов, встречались очень редко, и чаще всего заболевший риновирусом гриппом уже не болел.

Специалисты надеются, что такие результаты помогут разобраться во влиянии сезонных вирусов на коронавирус, но еще рано говорить о взаимосвязи между ними и о том, могут ли они подавлять COVID-19. Для исследования исследователи создали ткань дыхательных путей человека из стволовых клеток. Далее они специально заразили её риновирусом, а потом – гриппом. В итоге оказалось, что ткань, инфицированную риновирусом, вирусом гриппа заразить не получилось.

Эксперты выяснили, что риновирус способен запускать противовирусного агента интерферона, являющегося частью раннего ответа иммунитета на вторжение патогенов. Это объясняет, почему в 2009 году свиной грипп не разошелся по Европе в огромном количестве.



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