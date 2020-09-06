Ученые назвали кальциевую соль «лекарством от старости»

06.09.2020, 11:17, Разное

Специалисты заявляют, что продлить жизнь поможет кальциевая соль. Они именовали такой компонент «лекарством от старости».

Экспертами был проведен эксперимент над круглыми червями и грызунами. Им стали давать кальциевую соль, которая была насыщена разными элементами. Как выяснилось, она содействует долголетию и предотвращает определенные возрастные заболевания. Исследователи считают, что главным веществом выступает альфа-кетоглутаровая кислота AKG, непрямо стимулирующая синтез белка и ингибирующая разложение протеина в мышечных волокнах.

Основной спецификой компонента считается стимуляция клеточного дыхания, которое понижается в период от 40 до 80 лет. Через 9 месяцев употребления увеличилась выживаемость самок и самцов. Проблемой остался только способ возмещения AKG, так как с едой она в организм попасть не может. Ученые полагают, что медикаменты на ее основе могут быть «лекарством от старости».