 

Кети Топурию в пышном платье снова заподозрили в беременности

06.09.2020, 11:17, Разное

Популярная российская певица Кети Топурия не смогла спрятать большой живот в пышном платье. Она вышла на сцену в наряде свободного кроя, а перед этим опубликовала видео из гримерной.
Поклонники давно подозревают Кети Топурию в беременности. Слухи о ее интересном «положении» стали распространяться после того, как она подтвердила отношения с бизнесменом Львом Деньговым. В одном из интервью исполнительница шутила, что, по версии СМИ, беременеет каждые полгода.

В Instagram Топурия обнародовала ролик, где позирует в пышном белом платье. Подписчики заявили, что артистка беременна и находится на большом сроке. Напомним, она воспитывает дочь Оливию, рожденную в браке с бизнесменом Львом Гейхманом. Вместе пара прожила четыре года, но потом приняла решение о расставании. После этого артистка встречалась с рэпером Гуфом, но создать крепкий союз у артистов не получилось.

Отношения с Деньговым длятся уже второй год. По словам Кети Топурии, она очень счастлива с бизнесменом.



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