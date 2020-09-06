Суперфинал «Лидеров РФ 2020» стартовал в Подмосковье

06.09.2020, 11:08, Новости дня

На площадке мастерской управления «Сенеж» в подмосковном городе Солнечногорск прошло открытие суперфинала конкурса «Лидеры РФ 2020» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Конкурс проводится при поддержке Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Из 233 тыс. участников по итогам всех испытаний (дистанционного этапа, очных региональных полуфиналов и полуфиналов/финалов специализаций) в суперфинал конкурса вышли 300 участников из 54 регионов РФ и по двое граждан Украины и Белоруссии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

77 человек представляют ЦФО, по 33 суперфиналиста – ПФО, ЮФО и СЗФО. Еще 32 конкурсанта из СФО, по 31 суперфиналисту из ДФО и УФО и 30 участников представляет в суперфинале СКФО.

Приглашения в суперфинал по итогам региональных полуфиналов получили 270 участников, а по результатам полуфиналов специализаций – «Здравоохранение», «Наука» и «Финансы и технологии» – в суперфинал приглашены по 10 человек от каждого трека.

Руководитель конкурса «Лидеры России», генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров на церемонии открытия рассказал, что в этом году из 300 участников суперфинала 58 (19%) женщин, что больше чем на финалах первого (16%) и второго (13%) сезонов конкурса.

Большинство суперфиналистов представляют сферу «образование, IT и наука» (42%) и финансовый сектор (21%). За ними следуют здравоохранение (10%), промышленность (9%), «строительство, транспорт и логистика» (7%), торговля (6%), а также сфера услуг (4%) и государственное управление (1%).

«Вы показали отличные результаты на этапе полуфиналов и заслуженно получили приглашения на финальные испытания. Суперфинал в этом году был действительно долгожданным. И я рад, что, несмотря ни на какие сложности, вы смогли сегодня встретиться очно. Мы намеренно не стали проводить соревнования в онлайн-формате, ведь одно из важнейших преимуществ конкурса – это нетворкинг, общение, налаживание горизонтальных связей. В этом зале собрались сотни талантливых управленцев со всей страны, которым точно есть, что рассказать друг другу, обменяться опытом. Уверен, что здесь вы найдете не только коллег по команде, но и друзей, с которыми будете общаться и после конкурса, реализовывать совместные проекты и продвигать нашу страну вперед», – обратился Алексей Комиссаров к суперфиналистам конкурса «Лидеры РФ 2020».

Основной возраст участников суперфинала – до 35 лет (49% конкурсантов) и от 35 до 50 лет (49% конкурсантов). Старше 50 – 2%.

128 конкурсантов имеют управленческий опыт от 5 до 10 лет, а 105 человек – опыт управления более 10 лет. Еще 64 суперфиналиста обладают опытом управления от двух до пяти лет. 96 участников руководят коллективом до 10 человек, 115 – от 11 до 50 человек. У 38 суперфиналистов в подчинении от 51 до 100 сотрудников, у 40 – от 101 до 500, у 4 – от 501 до 1000, а у 7 участников в подчинении более 1 тыс. сотрудников.

Среди суперфиналистов восемь докторов и 47 кандидатов наук. Кроме того, 16 участников соревнования имеют степень MBA, а 72 конкурсанта получили два и более высших образования. Школу с золотой медалью из 300 суперфиналистов окончили 53 человека, с серебряной медалью – 68. Университет с красным дипломом окончили 166 суперфиналистов.

«Проведение всех оценочных мероприятий в один день – это дополнительная проверка лидеров на стрессоустойчивость, их умение сохранять эффективность работы в напряженных обстоятельствах, способность решать много задач в один момент, в четко заданные временные рамки. Управленцы точно должны быть к этому готовы. Что говорит о качестве процедуры оценки – это должное количество замеров. Процедура является качественной, когда мы каждую компетенцию оцениваем нужное количество раз», – рассказал председатель экспертного совета конкурса «Лидеры России» Павел Безручко.

На церемонии открытия суперфинала 300 участников получили сертификаты на обучение в любом из российских вузов в размере 1 млн рублей. 100 победителей конкурса «Лидеры России» получат еще наставников из числа ведущих государственных деятелей страны, а также руководителей крупных корпораций и бизнеса. Кроме того, из победителей могут быть отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления РАНХиГС.

«Проект «Лидеры России» – не про замещение вакантных должностей. Его возможности намного шире и не ограничены предпочтениями конкретного работодателя. Я бы сказал, что это, прежде всего, работодатели пристально следят за конкурсом и его участниками, а не наоборот. И сейчас представители компаний, ведомств и различных структур тоже присутствуют на суперфинале. Вы еще встретитесь с ними на экспресс-собеседованиях. После победы в региональных полуфиналах вы не стояли на месте, а развивались, готовились, реализовывали социальные проекты. Более того, девять суперфиналистов получили новые назначения на государственной службе, в науке, здравоохранении, туризме и телевидении», – отметил Алексей Комиссаров.