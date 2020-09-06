Полина Гагарина удивила поклоннкиов “ногами-палочками” и “отсутствием груди”

06.09.2020, 10:53, Разное

Известная российская певица Полина Гагарина удивила поклонников отсутствием, по их мнению, груди и “ногами-палочками”. Сейчас артистка отдыхает в Крыму и активно делится новыми фотографиями с подписчиками.

На одном из снимков Гагарина предстала в джинсовых шортах и белой футболке. Наряд подчеркивал ее худые ноги и тонкую талию. Под футболкой на певице был надет черный купальник, поэтому подписчики обратили внимание на зону груди и обнаружили, что ее у знаменитости, по их мнению, практически нет.

На фотографии Полина Гагарина запечатлена в Ялте. Артистка решила сфотографировать на пирсе, а в описании к посту пояснила о погоде, с которой ей не повезло. Однако отсутствие солнца никак не отразилось на прекрасном настроении знаменитости. Друзья артистки даже решили искупаться в море, а Гагарина предпочла воздержаться от этого занятия.

Фанаты знаменитости заявили, что она является идеальной, но нашлись и те, кто в очередной раз сделал акцент на чрезмерной худобе артистки. Известно, Гагарина активно занимается спортом и придерживается правильного питания. Во время второй беременности знаменитость набрала около 20 килограммов. После появления на свет дочери Мии она решила заняться своей фигурой, поэтому уже три года живет по режиму.