Ученые: Соединение куркумы поможет в лечении заболеваний глаз

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06.09.2020, 10:53, Разное

Специалисты Техасского университета, который находится в Галвестоне в США, посоветовали пользоваться куркумином в лечении воспалительных процессов глаз. Вещество в необходимом объеме заключено в корне куркумы.
Увеит – воспаление сосудистой оболочки глаз, проявляющееся болевыми ощущениями, – приводит к снижению зрения и слепоте. Заболевание способно поражать как животных, так и людей. В настоящее время лечение болезни осложнено трудностями доставки лекарств (кишечный и гемато-офтальмологический барьер) и их ограниченной всасываемостью. Для терапии доктора применяют и стероидные лекарства, которые дают осложнения на почки и печень.

Эксперты раскрыли новую технологию лечения увеита, изучив свойства природного противовоспалительного вещества куркумина, который есть в куркуме. Они смогли упаковать его в наночастицы, чтобы повысить абсорбацию, и тестировали на собаках с такой проблемой. Исследование продемонстрировало результативность, уменьшив у животных признаки воспалительного процесса без побочных реакций.

Эрин Скотт, автор исследования, заявляет, что терапию можно использовать в лечении катаракты и увеита у людей, так как полученные результаты помогают приблизить разработку лекарств для человека. Главным преимуществом терапии станет отсутствие побочных проявлений.



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