 

Рената Литвинова показала «честное фото» в черном купальнике

06.09.2020, 10:53, Разное

Актриса и режиссер Рената Литвинова показала «честное» фото в купальнике черного цвета. Автором снимка является дочь 53-летней знаменитости. Публикация появилась в социальной сети Instagram.
Литвинова в описании к посту сразу же заявила, что за кадром осталась гантеля. Она потом сфотографировала ее отдельно, добавив, что даже на отдыхе ее мучения в плане спортивных тренировок продолжаются. Режиссер также передала привет своему тренеру.

Фанаты Литвиновой оценили фотографию знаменитости в сдельном купальнике. Они заявили, что оставаться в хорошей физической форме – большой труд. В то же время хейтеры разглядели на стройных ногах актрисы целлюлит, поэтому подставили под сомнение ее «идеальность».



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