УАЗ показал уникальную модель из углепластика

06.09.2020, 10:38, Новости дня

Пользователям стали доступны изображения уникальной отечественной модели УАЗ, которая выполнена полностью из углепластика.

В свою очередь, выпустить уникальное транспортное средство удалось при содействии специалистов ВНИИТЭ, тогда как сотрудники завода УАЗ лишь предоставили сам материал для выпуска автомобиля. Благодаря особенности конструкции удалось добиться максимального сокращения веса автомобиля.

Сообщается, что всего выпущены два экземпляра модели в масштабе 1 к 5. Одна из версий имеет исходные размеры, соответствующие оригиналу. Несмотря на то, что серийное производство автомобилей не случится, однако автолюбителям такие изображения оказались крайне интересными.