Паулину – поздравляю. Светку – нет (Личное мнение)

06.09.2020, 10:33, Разное

Светлана Харченко, ранее известная под фамилией Бондарчук, страдающей глистами кошкой мечется по всем информационным помойкам.

Зачем?

Чтобы рассказать, как, во-первых, она счастлива, а во-вторых, как пережить развод после 40. Точнее, после после 50.

С чем связана эта бешеная активность Светки?

Ларчик, как всегда, открылся просто — молодая красавица Паулина беременна.

А я всё гадала, что со Светкой Харченко? Ну, казалось бы, зачем своё личное счастье так назойливо совать всем в морды?

Свадьба эта дурацкая, больше похожая на шоу возрастных трансвеститов. Телеса сухой воблы в Эскортограме, на которые даже после фотошопа без слёз не взглянешь. Бесконечные интервью о том, что она — женщина ещё ого-го.

И нескончаемое нытьё об эйджизме.

А всё дело в том, что Фёдор свалил от старой климактерички к молодой фертильной бабе и у них будет ребёнок.

Селяви.

Можно хоть на голову встать и разговаривать влагалищем всем на удивление, но молодая девка всегда лучше старой бабки, потому что в основе любой любви — инстинкт продолжения рода.

Даже если ты детей не хочешь. Не планируешь их, или уже есть их много. Всё равно, когда ищешь полового партнёра, инстинкт ориентируется на фертильность, а всё остальное вторично.

И это совершенно нормально.

Ненормально то, что некоторые люди, оценивающие себя исключительно с точки зрения востребованности дыры, всё никак не могут принять своей старости. Да и как они радостно встретят её, если без половой жизни сами считают себя инвалидками?

Вот она — главная беда Светланы. Паулина — с пузиком, а Светка — с Харченко.

Паулину — поздравляю. Светке — сочувствую. Нет, не потому что климакс, а потому что жалко её.

Старая и жалкая, да.

Если есть желание со мной поспорить, не согласиться, то ответьте сначала, кому бы вы лучше вдули на месте Фёдора — Светке или Паулинке? И только после этого спорьте.