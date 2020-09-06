 

Звезда “Сумерек” Келлан Латс и его супруга Бриттани ждут ребенка после трагедии с выкидышем

06.09.2020, 10:30, Разное

Кажется, в жизни известного актера  и исполнителя роли Эммета Каллена во франшизе “Сумерки” вновь наступила светлая полоса. К такому выводу можно прийти, глядя на Instagram супруги Келлана Бриттани. Там, в конце этой недели, во время live-мессии с подписчиками девушка объявила радостную новость:  они сожидают пополнения в семействе. “Это не учебная тревога и не возвращение в прошлое…”, — начала свое объявление Бриттани, а после Келлан добавил: “Все по-настоящему, мы снова ожидаем ребенка. Сообщаем это тем, кто не знал. Спасибо вам за то, что поддерживали нас и молились за нас. Мы вне себя от радости”.

Радостной новостью пара поделилась через 7 месяцев после трагедии, которая случилась в их молодой семье. В начале февраля стало известно, что Бриттани и Келлан потеряли ребенка. По-видимому, общее горе не разобщило, а лишь еще больше сплотило пару. И они не оставили попыток зачать ребенка. В эту пятницу, разговаривая с подписчиками в Instagram, Бриттани также добавила:

Эта новость стала для нас сюрпризом и даже шоком. Как в свое время самым настоящим шоком для нас стала потеря нашей дочери в начале этого года. Это было тяжело, и нам до сих пор трудно, мы все еще переживаем из-за этого. Мы с Келланом прошли через многое, но я все равно хочу поделиться с вами какими-то деталями моего пути.

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Публикация от Brittany Lutz (Gonzales) (@brittanylynnlutz)4 Сен 2020 в 12:20 PDT

В первый раз о том, что в семье Келлана Латса ожидается пополнение, стало известно в ноябре 2019 года, в День благодарения. Тогда пара опубликовала фото, на котором оони были одеты в джинсовые куртки и держали еще одну — маленькую – в руках.

Напомним, Келлан Латс и ведущая христианского телеканала Juce TV Бриттани Гонсалес поженились в ноябре 2017 года. На тот момент пара состояла в отношениях около года. Об их помолвке заговорили в сентябре после того, как инсайдеры заметили на безымянном пальце Бриттани обручальное кольцо. Латс и Гонсалес обедали в одном из нью-йоркских ресторанов, где они якобы обсуждали с одним из посетителей заведения, где они хотели бы сыграть свадьбу – в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе.

Келлан и Бриттани



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