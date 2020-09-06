Участники фестиваля “Таврида – АРТ” встретились с суперфиналистами конкурса “Лидеры России”

06.09.2020, 10:23, Разное

Со 2 сентября на территории арт-кластера в крымском городе Судак проходит фестиваль “Таврида – АРТ”. Это платформа, которая помогает молодым и творческим людям реализовать свой потенциал.

На самой площадке, равно как и на онлайн-платформе, успели пройти свыше 100 кастингов, после чего фестиваль подошел к своему завершение. Ему на смену 6 сентября стартует суперфинал флагманского проекта президентской платформы “Россия – страна возможностей” – “Лидеров России”.

Перед серьезнейшим испытанием, которое предстоит конкурсантам, первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко предложил им лучше познакомиться со своими товарищами и провести вместе время. “Сейчас вы конкурируете за 100 мест победителей, но, поверьте, пройдет время и с вами останется самое главное: дружба, надежное плечо, человеческие отношения”, – подчеркнул он.

Участник фестиваля “Таврида – АРТ” Влад Королев также передал финалистам конкурса “Лидеры России” приветственные слова. “Мы рады знакомству и поздравляем вас с грандиозным финалом одного из важных проектов страны!”, – обратился он.

Влад Королев отметил, что несмотря на то, что встреча участников “Таврида АРТ” и финалистов “Лидеров России” проходит в режиме онлайн, их ждет настоящий подарок. Резиденты арт-кластера лично прибыли в Сенеж, где проходит суперфинал. С несколькими музыкальными номерами там выступила группа Yunash Bross.

Отметим, 6 сентября в Мастерской управления “Сенеж” проходит суперфинал конкурса управленцев “Лидеры России”. Он объединил 300 управленцев из 54 регионов России, а также Украины и Белоруссии. Имена 100 победителей станут известны уже вечером 7 сентября.