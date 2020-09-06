Специалисты перечислили противопоказания при употреблении груш

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06.09.2020, 10:17, Разное

Медики назвали противопоказания при употреблении груш. По их словам, фрукт действительно имеет мало калорий, но для некоторых людей он может стать опасным.
Употребление груш нормализует пищеварение и стабилизирует уровень холестерина. Фрукт также положительно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы. Если из груш сварить компот, то он будет иметь мочегонные свойства: как следствие, произойдет выведение шлаков из организма.

В некоторых случаях сок фрукта можно применять в качестве антисептического средства. В мякоти груш содержатся каменистые клетки, которые специалисты способы рассмотреть только под микроскопом. Именно из-за них в процессе жевания люди ощущают небольшой хруст. Медики отметили, что на фоне присутствия таких свойств фрукт нельзя есть тем, кто имеет язву желудка.

В свежем виде груши содержат очень много фруктозы. На этот факт должны обратить внимание люди, страдающие сахарным диабетом.



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