Специалисты перечислили эффективные для похудения разновидности чая

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06.09.2020, 10:17, Разное

Медики назвали разновидности чая, которые помогут похудеть. Как сообщается, происходит интенсивное жиросжигание за счет компонентов, присутствующих в них.
Мятный чай способен подавлять чувство голода. Если его включить в рацион на постоянной основе, то человек станет есть меньше. В результате из отложенных запасов начнет расщепляться жир.

Медики советуют обратить внимание на чай матча. В напитке содержатся ингредиенты, которые стимулируют расщепление жира и предотвращают образование новых отложений, в особенности в области живота. Лишние килограммы будут уходить быстрее, если человек начнет выполнять физические упражнения.

В зеленом чае содержится много кофеина, стимулирующего метаболизм. Вместе с ним запускаются жиросжигающие процессы.

В перечень попал и белый чай, который нормализует обмен веществ. В результате накопленный жир в теле расходуется более активно. К тому же данный чай является приятным на вкус.



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