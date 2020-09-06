 

“Не мог говорить, но хотел жить”: Вдова Бориса Клюева рассказала о последних днях актёра

06.09.2020, 10:17, Разное

Вдова российского актера театра и кино Бориса Клюева Виктория рассказала, как он прожил последние дни. По ее словам, артист уже не мог разговаривать, но все равно хотел работать и не думал умирать.
Бориса Клюева не стало 1 сентября на 77-м году жизни. В 2018 году у него выявили онкологию. Жена артиста до последнего надеялась, что болезнь удастся победить. После кончины супруга, с которым она прожила 45 лет, она не видит будущего.

Как пояснила Виктория Клюева, актеру нужно было ехать на процедуры, а он вместо них выбирал репетиции в театре. Своего покойного мужа вдова охарактеризовала как сильного человека, который очень любил работу.

В смерть Бориса Клюева не могут поверить и его коллеги. По словам Екатерины Волковой, артист всегда давал советы, был добрым и отзывчивым человеком. О проницательности и щедрости Бориса Владимировича говорят многие его коллеги по цеху. Народный артист никогда не проверял свою заработную плату и не считал съемочные дни.

Несмотря на рак легких, Борис Клюев до последнего посещал репетиции и набирал новый курс студентов. С народным артистом попрощались в Малом Театре, где он прослужил 50 лет.



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