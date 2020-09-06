 

В Украине выявили более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции

06.09.2020, 10:10, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2107 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2836 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 135 894. 

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2846 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 62 227 пациентов уже выздоровели (+578 за сутки). Продолжает болеть 70 821 пациент.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (240), Львовской (188) и Ивано-Франковской (176) областях. 

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4375;
Волынская область – 5828;
Днепропетровская область – 2697;
Донецкая область – 1627;
Житомирская область – 3678;
Закарпатская область – 8049;
Запорожская область – 1882;
Ивано-Франковская область – 10 187;
Киев – 15 032;
Киевская область – 6192;
Кировоградская область – 854;
Луганская область – 431;
Львовская область – 15 695;
Николаевская область – 1581;
Одесская область – 8380;
Полтавская область – 945;
Ровенская область – 9660;
Сумская область – 1858;
Тернопольская область – 7225;
Харьковская область – 10 833;
Херсонская область – 496;
Хмельницкая область – 2979;
Черкасская область – 3100;
Черновицкая область – 11 109;
Черниговская область – 2286.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,8 млн, из них более 17,8 млн вылечились, 880 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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