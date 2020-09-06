В Украине выявили более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции

06.09.2020, 10:10, Новости дня

За прошедшие сутки в Украине было подтверждено 2107 случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Накануне был зарегистрирован рекордный суточный прирост – 2836 новых случаев.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине достигло 135 894.

Количество связанных с COVID-19 смертей достигло 2846 (50 человек скончались за прошедшие 24 часа). 62 227 пациентов уже выздоровели (+578 за сутки). Продолжает болеть 70 821 пациент.

Больше всего новых случаев заражения выявлено в Киеве (240), Львовской (188) и Ивано-Франковской (176) областях.

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4375;

Волынская область – 5828;

Днепропетровская область – 2697;

Донецкая область – 1627;

Житомирская область – 3678;

Закарпатская область – 8049;

Запорожская область – 1882;

Ивано-Франковская область – 10 187;

Киев – 15 032;

Киевская область – 6192;

Кировоградская область – 854;

Луганская область – 431;

Львовская область – 15 695;

Николаевская область – 1581;

Одесская область – 8380;

Полтавская область – 945;

Ровенская область – 9660;

Сумская область – 1858;

Тернопольская область – 7225;

Харьковская область – 10 833;

Херсонская область – 496;

Хмельницкая область – 2979;

Черкасская область – 3100;

Черновицкая область – 11 109;

Черниговская область – 2286.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 26,8 млн, из них более 17,8 млн вылечились, 880 тыс. умерли.