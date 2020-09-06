 

Бывший кандидат в президенты США Буттиджич вошел в команду Байдена

06.09.2020, 10:10, Новости дня

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Джо Байдена включил его бывшего соперника по праймериз демократов, бывшего мэра Саут-Бенда в Индиане Питера Буттиджича в команду переходного периода. Об этом 5 сентября сообщило агентство Reuters.

Буттиджич вошел в команду вместе с представителями администрации президента Барака Обамы.

Кроме того, он был включен в консультационный совет. По словам Теда Кайфмана, который возглавляет команду переходного периода, опыт членов консультационного совета поможет Байдену отреагировать на продолжающуюся пандемию коронавируса и на экономический спад в стране.

Буттиджич 1 марта заявил о выходе из президентской гонки в США и о намерении поддержать на выборах своего коллегу по Демократической партии Байдена.

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.07 / Кадыров объяснил фото с двумя пулеметами

06.07 / Корабль ВМС США у берегов Китая остался с неполным боекомплектом

07.07 / Reuters: число смертей от коронавируса в США превысило 130 000

24.07 / Китай потребовал закрыть американское консульство в Чэнду

31.07 / Трамп заявил о «паре вариантов» по китайскому приложению TikTok

06.07 / Кремль заявил о продолжении борьбы за сокращение бедности

11.08 / Определен первый шаг в ликвидации загрязнения в Усолье-Сибирском

03.08 / В РФ отреагировали на решение США нарастить группировку в Польше

20.07 / Еврокомиссия и BBC выделили на поддержку иноагентов 56 млн рублей

01.08 / Россия открыла границу с Абхазией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска