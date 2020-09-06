Москвичам пообещали пасмурную погоду без осадков

06.09.2020, 10:08, Новости дня

В Москве в воскресенье ожидается облачная погода без осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Облачная с прояснениями погода, без осадков, примерно на 4-5 градусов теплее, чем положено по норме. Погода – плюс 22-24 в Москве, плюс 20-25 по области», – сообщил Леус РИА «Новости».

В столице ожидается южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

Атмосферное давление к вечеру составит 749 мм ртутного столба.