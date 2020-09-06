Мнение: Интеллектуалы Америки заранее хоронят свою страну

06.09.2020, 10:08, Разное

Западные историки и философы предсказывают Соединенным Штатам очень мрачное будущее. Впрочем, у «заката и падения» американской империи есть разные варианты – от вялого угасания до взрывного шока. В чем причины краха Америки, по мнению этих экспертов – и как будет выглядеть ожидаемая ими уже в ближайшие годы катастрофа крупнейшей мировой державы?

Пока мир спорит, является ли нынешний кризис симптомом упадка Америки или, наоборот, ее грядущего взлета, интеллектуалы по ту сторону Атлантики, похоже, уже приговорили свою страну. Ведущие масс-медиа открыто рассуждают о гражданской войне и нарастающем межрасовом противостоянии в стране. В эфире ведущих телеканалов раздаются пророчества о возможном распаде Соединенных государств. Газетные аналитики спорят, соответствуют ли уже США понятию failed state по всем пунктам или еще не набрали все очки. Один за другим финансовые аналитики обещают этой осенью биржевой крах, который станет гораздо страшнее кризиса 1929 года.

Независимо от своей партийной ориентации, ученые и эксперты сходятся на том, что разворачивающийся на наших глазах всеамериканский кризис уже оторвался от традиционного политического процесса и остановить его невозможно при любом исходе ноябрьских президентских выборов.

История будущего

Тема упадка Америки возникла еще в XIX веке, практически одновременно с ее взлетом на первые позиции среди стран мира. Долгое время рассуждения об этом были уделом иностранных остроумцев и поэтов. В них было больше злорадства, чем реалистичной оценки. Как выражался Оскар Уайльд, «Америка – единственная в мире страна, которая перешла от варварства к упадку, пропустив эпоху цивилизации».

Однако уже в конце прошлого века темой заинтересовались серьезные ученые в самой Америке. В 1987 году известный историк из Йеля Пол Кеннеди выпустил бестселлер «Взлет и падение великих империй: Экономические изменения и военные конфликты с 1500 по 2000». В книге содержалось, в частности, предсказание того, что США через несколько десятилетий перестанет быть мировым гегемоном. Тогда коллеги обвинили Кеннеди в «шпенглерианстве» и «упадочничестве». 1990-е, когда США внезапно лишились главного конкурента в лице СССР и оказались на вершине мира в гордом одиночестве, казалось, вообще похоронили идею историка. Еще десять лет назад предсказание Кеннеди высмеивали и президент Обама, и его вице-президент Джо Байден.

Однако сегодня «Взлет и падение великих империй» цитируют все, кому не лень. Идея о том, что Америке суждено в скором времени повторить судьбу габсбургской Испании, австро-венгерской империи и Британии, над которой не заходит солнце, пошла в массы.

Важную роль сыграла и вышедшая в 2006 году «Краткая история будущего» французского философа и политика Жака Аттали. Злые языки считают его рупором влиятельных финансовых кругов современного мира. Так что в каком-то смысле, его бестселлер был не столько утопией (или антиутопией), сколько «дорожной картой» по переустройству мира. В «Краткой истории будущего» Аттали утверждал, что в 2025 году разразится «небывалый экономический кризис», который «приведет к абсолютному поражению Америки на ее собственной территории – к решительному концу господства доллара и истощению геополитической мощи США».

Спустя несколько лет американский ученый русского происхождения Петр Турчин слегка поправил Аттали. Проанализировав демографическую и социо-экономическую динамику процессов, происходивших в империях накануне революций, Турчин еще в 2013 году предсказал, что кризис накроет США уже в 2020 (!) году. Финансовый крах и потеря государством контроля над армией и полицией приведут к массовым возмущениям, гражданской войне и коллапсу Америки.

Примерно в это же время профессор истории в университете Висконсина Альфред Маккой опубликовал исследование «Бесконечная империя: упадок Европы, подъём Америки и закат мирового влияния США». В ней приводится четыре сценария, по которым будут жить США вплоть до 2025 года. Содержание их всем знакомо – усиливающийся экономический спад, девальвация доллара, технологическое отставание от Китая, отчаянные и неудачные военные авантюры.

Финал всех четырех сценариев один – между 2020 и 2025 гг «Американский век закончится в молчании».

Планы на пост-апокалипсис

Что же ждет американцев в случае, если подобные сценарии реализуются? Весной этого года многие из тех, у кого еще были накопления, поспешили вложить их в акции. Рынок действительно рос невероятными темпами. Вопреки данным о спаде ВВП и массовой безработице, индекс Доу-Джонса показывал рекордные значения. Если предсказания об осеннем биржевом крахе сбудутся, то практически всех инвесторов ждет шок от потери накоплений, близко напоминающий все то, что творилось в Штатах в разгар Великой Депрессии.

Неизбежная девальвация доллара и утрата им статуса основной резервной валюты приведут к резкому снижению уровня жизни. «Как только доллар потеряет статус резервной валюты, – рассуждает Альфред Маккой, – цены на все в США взлетят до небес. Мы не сможем больше путешествовать. Уровень жизни просядет. Социальный контракт больше никогда не будет прежним». То, что к 2030 году окончательно развалится пенсионная система США – это уже вчерашние заголовки новостей.

Взаимное озлобление «левых» и «правых» в США даже сегодня таково, что никакой исход выборов не может привести к их примирению. Бесконечная война всех против всех – белых против черных, демократов против республиканцев, женщин против мужчин, – вот, что ждет американское общество. А его расслоение обещает достигнуть критических масштабов.

Сегодня и левые, и правые предлагают свою картину будущего Америки. Модель будущего глобалистов мы уже видели вживую в Сиэтле. Это анархистская коммуна, в которой кое-как выживают деклассированные безработные мигранты. Власть в коммуне неизбежно захватит расово правильный бандит и установит вооруженную диктатуру. Порядки будут выглядеть пародией на советский коммунизм 1920-х – бесконечные митинги, демонстрации и пропагандистские шоу, отмена семьи, частной собственности и государства. Какой-то прожиточный минимум в виде «базового дохода».

По периметру коммуны будут окружены бушующим хаосом – обездоленное большинство будет жить вне этих мегаполисов и воевать друг с другом буквально за все.

Интересно, что альт-правые видят мир структурно сходным образом. В их представлении богатым людям удастся в будущем создать свои анклавы, где не будет места ни феминисткам, ни сексуальным меньшинствам. Там будет задействована жесткая патриархальная система, расизм и сексизм будут узаконены. Общество разделится на сословия, переход из одного сословия в другое будет невозможен. Идеальной моделью управления будет абсолютная монархия. Пытки и публичные казни прилагаются в ассортименте. Эти анклавы традиционализма будут опять-таки окружены гигантскими территориями, где будут проживать миллионы обездоленных людей, не вписавшихся в новую реальность.

Словом, к какой бы группировке ни принадлежали утописты, они сохраняют в своих концепциях главную проблему современной Америки – жесточайшее разделение на 99% бедных и 1% богатых и их обслуги.

Многие влиятельные группировки полагают сегодня, что раз уж процесс хаотизации и распада Америки нельзя предотвратить, то надо попытаться его возглавить. Среди миллиардеров Силиконовой долины огромной популярностью пользуются идеи английского философа Ника Лэнда. Последователь Ницше и Батая, он проповедует принцип «чем хуже, тем лучше». Согласно его теории «акселерационизма», современный капитализм должен дойти до предела своей жестокости, породив непрекращающиеся гражданские войны и конфликты. В войнах и эпидемиях, по мысли Лэнда, должна вымереть большая часть населения. Выжившие сгруппируются вокруг богатейших людей и наймутся к ним в обслугу. Власть этих олигархов будет поистине безгранична. Никаких предрассудков типа демократии или равенства прав в их империях не будет и в помине.

Лэнд проповедует «Темное Просвещение», согласно которому все руссоистские идеи давно пора сдать в утиль. Люди исконно неравны, общество будущего будет жестко иерархичным. Множество «альт-правых» с энтузиазмом поддерживает сегодня эту идею. Почему-то все они полагают, что в обществе будущего им повезет закрепиться на самой вершине сословной пирамиды.

Можно было бы счесть рассуждения Лэнда просто литературной вариацией на тему киберпанка и постапа. Однако дело осложняется тем, что его идеи чрезвычайно нравятся самым могущественным бизнесменам современности. Самый известный поклонник Лэнда – это создатель PayPal и Palantir, мультимиллиардер и бизнес-гуру Питер Тиль. Его любимая идея заключается в том, что «по сути, любой современный старт-ап – это абсолютная монархия».

Тиль уже присмотрел несколько островов, на которых планирует выстраивать мини-империи будущего. Особый колорит его абсолютизму придает то, что он планирует жить вечно и инвестирует сотни миллионов в соответствующие стартапы.

Идея о том, что хаос – управляемый или нет – способен очистить общество, приготовив его переход в новое качество, пользуется все большей популярностью среди новых властителей мира – владельцев транснациональных корпораций. Во многом, это объясняет то безумие, которое творится сегодня на просторах Америки. По-настоящему опасно здесь то, что страна, обладающая первыми в мире запасами ядерного оружия, на наших глазах становится полигоном для самых причудливых социальных экспериментов сверхбогатых леваков и сверхбогатых альт-правых.