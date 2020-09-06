Мнение: Как арестанта прямо из ШИЗО отправили на свободу…

06.09.2020, 9:55, Разное

10 лет назад…

Продолжение. Начало здесь

23 июля 2010 (пятница)

19-летний Антон Казаков словно выбрался с преисподней. Лицо белое-белое, похудел, осунулся, взгляд – туманный и растерянный. Одет в выцветшую шизошную робу.

– Ты откуда? – признаюсь, я тоже растерялся.

Антон предельно серьезен, на шутки у него нет ни сил, ни желания:

– Меня домой отпустили… по надзорной жалобе. – И добавляет – Спасибо тебе…

Оказывается, судебное заседание по изменению режима отбывания наказания с колонии–поселения на колонию общего режима для Антона неожиданно отменили. А сегодня надели наручники и под конвоем привели в спецчасть. А там… Сняли наручники и сообщили, что решением президиума Верховного Суда Республики Татарстан, решение Набережно-Челнинского городского суда отменено и Антон может ехать домой.

Парень в шоке. Тридцать восемь суток просидел в штрафном изоляторе и уже успел настроится, что ближайшие 2,5 года ему придется провести в колонии общего режима. И тут такая новость. А завтра у мамы Антона – день рождения.

Антон получил три года за угон автомобиля, которого не совершал.

Отдыхал вместе с другом. Друг, уже изрядно набравшийся, попросил Антона съездить за пивом. Антон поехал и попал в ДТП. «Друг», испугавшись гнева отца, сообщил, что Антон «вытащил из-под подушки ключи от машины» (на квартире у тети Антона, к слову) и угнал машину….

Когда меня привезли в Дигитли и я узнал суть приговора Антона, предложил написать надзорную жалобу, потому что в приговоре было очень много нестыковок. Парень не очень-то хотел, мол, это бесполезно. Вера в справедливость к тому времени у него опустилась ниже уровня канализации. Но я настоял:

-Если не напишешь, то точно ничего не будет. А если напишешь, шансы 50 на 50. Или удовлетворят, или… или одно из двух.

Где-то после майских праздников отнесли надзорную жалобу в спецчасть колонии в Дигитли. А вчера ее удовлетворили! Парень уехал домой. В Набережные Челны. Прямо из ШИЗО, где провел тридцать восемь суток.

Первые 15 суток он получил за «отказ от работы». Вторые – за «непредставление анкетных данных». Хотя и предоставил. Просто один гаденыш написал фиктивный рапорт. Еще трое таких же гаденышей составили фиктивный акт о том, что Антон отказался, хотя чего проще – зафиксировать отказ на диктофон (если ввести диктофонную фиксацию отказов по всей исправительной системе России, 90% всех подобных актов просто не будут написаны из-за своей липовой природы происхождения). И получил он вторые 15 суток ШИЗО. Не выходя из камеры. Третьи 15 суток, опять же на основании рапортов и актов выписали за «нарушение распорядка дня…».

Вечером Антом позвонил. Уже из Набережных Челнов. На телефон, хранящийся у дежурного инспектора. И попросил позвать меня:

– Какой, оказывается, у меня классный город! Какой уютный и симпатичный мой двор. Мы гуляем. С мамой и сестрой! – восторгался Антон. – Кажется, что я сплю. И боюсь, что меня разбудят. Спасибо тебе, Ирек. Если бы не ты, я так и сидел бы.

***

А утро началось с проверки. При этом очень серьезной. Проверяющие приехали с УФСИН РФ по РТ. В связи с «внезапной проверкой» в казарме появились какие-то «лишние» несколько человек. Тоже осужденные. Но отбывающие наказание непонятно где. Раньше я их и не видел, и не слышал о них (если бы это были арестанты, живущие в «частном секторе», я бы о них знал).

На снимке: Антон Казаков (снимке) после освобождения из ИК-10, отслужил в армии, женился, работает… Судимости у него нет.