Ученые заявили, что витамин B1 помогает бороться с клетками рака легкого

06.09.2020, 9:53, Разное

Специалисты из Швеции и РФ рассказали, что витамин B1 в лекарственной форме и в высоких концентрациях помогает в борьбе с клетками рака легкого. На здоровые ткани витамин не оказывает никакого влияния.

Злокачественное новообразование в легких лечить очень тяжело, и часто болезнь может закончиться смертью пациента. Ученые постоянно ищут эффективные методы лечения заболевания. Недавно специалисты допустили, что бороться с таким видом рака поможет витамин B1. Сегодня такое вещество используют в лечении нарушений сердечного ритма, диабета, печеночной и почечной недостаточности.

Предположение, что витамин B1 действительно содействует в борьбе с раком легких, эксперты подтвердили. Также они заявляют, что не были зафиксированы побочные эффекты при использовании препарата.