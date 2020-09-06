Легкоатлет Браун рассказал о здоровом завтраке для похудения

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06.09.2020, 9:53, Разное

Специалисты по здоровому питанию считают, что завтрак – это самый важный приём пищи в течение всего дня. Канадский легкоатлет Аарон Браун пояснил журналистам об оптимальном завтраке для похудения.
Дипломированный тренер Аарон Браун, являясь научным сотрудником компании Ultimate Performance (Британская Колумбия), объяснил, что для стабильного снижения веса необходимо добавить в свой утренний рацион высокое содержание белка и цельных продуктов, то есть заменить традиционные хлопья белковой пищей, содержащей здоровые жиры и клетчатку. Легкоатлет рекомендует отдать предпочтение лососю и яйцам, фруктам и овощам.

Браун отметил, что куриные яйца (кладезь белка, полезных жиров, витаминов и минералов) можно сочетать как с жирной рыбой, так и овощами (грибами, болгарским перцем и помидорами). В ходе проведенного эксперимента добровольцы, которые правильно питались в течение дня, употребляли 50% калорий во время завтрака, 30% за обедом и 20% за ужином, за 3 месяца они похудели на 9 килограммов.



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