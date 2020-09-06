Более полумиллиона японцев получили указания об эвакуации из-за надвигающегося супертайфуна

06.09.2020, 9:48, Новости дня

В Японии более 500 тыс. жителей получили указание эвакуироваться из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшэнь», сообщил японское общественное телевидение.

Власти направили указания к эвакуации минимум 530 тыс. жителей в префектурах Нагасаки, Кумамото и Кагосима, передает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

В девяти префектурах южной и юго-западной части страны более 3,5 млн также получили рекомендации к эвакуации. Японские метеорологи предупредили о возможных 600 мм осадков за сутки, скорость ветра в некоторых районах достигла 50 метро в секунду.

Из-за тайфуна были отменены более 550 внутренних рейсов. Железнодорожный оператор JR West решил с 7 сентября приостановить движение скоростных поездов в западной и юго-западной части страны.

Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries объявили о решении приостановить работу заводов в регионе из-за надвигающегося тайфуна.

Супертайфун «Хайшэнь» на данный момент движется по Тихому океану в сторону префектуры Окинава, скорость движения – 20 километров в час. Скорость ветра в эпицентре достигает 70 метров в секунду. Тайфун может достичь южной части Японии в ночь с воскресенья на понедельник.

В конце августа в сторону Японии двигался тайфун «Бави», скорость ветра в центре тайфуна достигала 18 метров в секунду. В октябре прошлого года жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 73 человека, 14 пропали без вести. Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября.