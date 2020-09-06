 

Более полумиллиона японцев получили указания об эвакуации из-за надвигающегося супертайфуна

06.09.2020, 9:48, Новости дня

В Японии более 500 тыс. жителей получили указание эвакуироваться из-за надвигающегося супертайфуна «Хайшэнь», сообщил японское общественное телевидение.

Власти направили указания к эвакуации минимум 530 тыс. жителей в префектурах Нагасаки, Кумамото и Кагосима, передает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.

В девяти префектурах южной и юго-западной части страны более 3,5 млн также получили рекомендации к эвакуации. Японские метеорологи предупредили о возможных 600 мм осадков за сутки, скорость ветра в некоторых районах достигла 50 метро в секунду.

Из-за тайфуна были отменены более 550 внутренних рейсов. Железнодорожный оператор JR West решил с 7 сентября приостановить движение скоростных поездов в западной и юго-западной части страны.

Toyota, Honda и Mitsubishi Heavy Industries объявили о решении приостановить работу заводов в регионе из-за надвигающегося тайфуна.

Супертайфун «Хайшэнь» на данный момент движется по Тихому океану в сторону префектуры Окинава, скорость движения – 20 километров в час. Скорость ветра в эпицентре достигает 70 метров в секунду. Тайфун может достичь южной части Японии в ночь с воскресенья на понедельник.

В конце августа в сторону Японии двигался тайфун «Бави», скорость ветра в центре тайфуна достигала 18 метров в секунду. В октябре прошлого года жертвами тайфуна «Хагибис» в Японии стали 73 человека, 14 пропали без вести. Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В Харьковской области обнаружили особо заразный штамм COVID-19. Возможно, он попал в Украину из России

03.07 / Утвержден план организации пассажирских ж/д перевозок после пандемии

29.07 / Археологи обнаружили 1700-летнюю статую в Турции

24.08 / Власти Кипра уличили в продаже паспортов преступникам

22.08 / Прокуратура в Чите начала проверку после обнаружения тел двух девочек в котловане с водой

15.08 / Расследование дела “Роттердам плюс” остановили для получения ответов на запросы 2018 и 2019 годов – адвокат

31.08 / Президент Германии осудил попытку демонстрантов прорваться в рейхстаг

05.07 / Киев и восемь областей не могут смягчать карантин – Минздрав

25.07 / В Лондоне увидели угрозу в испытаниях российского космического аппарата

20.08 / Медики исключили ряд диагнозов у впавшего в кому Навального

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска