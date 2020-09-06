Новый Mercedes-Benz S-Class превратили в универсал

06.09.2020, 9:02, Новости дня

Группой художников продемонстрированы изображения роскошной модели Mercedes-Benz S-Class в кузове универсал.

В свою очередь, официальный выход автомобиля состоялся несколько дней назад, однако этого времени оказалось достаточным для перевоплощения автомобиля в уникальном исполнении. По рендерным снимкам Mercedes-Benz S-Class отличается модернизированной передней частью кузова, а также удлиненной крышей, благодаря которой и создается вид универсала.

Кроме того, немецкие разработчики не планируют выпускать подобную версию роскошной модели, тогда как в дальнейшем все же клиенты смогут приобрести модель в версии подключаемого гибрида. Более точные технические характеристики автомобиля пока удерживаются в тайне от публики.