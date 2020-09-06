Subaru обновит в РФ две модели в 2021 году

06.09.2020, 9:01, Новости дня

Японский автогигант Subaru намерен предложить на российском рынке обновленные модели кроссовера Subaru XV и универсала Outback.

В свою очередь, первым поступит японский паркетник, который получит более модернизированный дизайн кузова и салона. Выход автомобиля в РФ состоится уже в начале следующего года, тогда как позже презентуют внедорожный универсал Outback. Напомним, первое появление модели в улучшенном исполнении состоялось весной прошлого года.

Следует отметить, что продажи японских автомобилей марки Subaru несколько уменьшились в нынешнем году. В частности, в июле общее число продаж достигает 507 машин Subaru, что на 12% меньше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.