Шойгу анонсировал модернизацию всех танков Т-72 в российской армии

06.09.2020, 9:08, Новости дня

Танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства на завершении Армейских игр – 2020 заявил, что эти соревнования поспособствовали такому решению, передает РИА «Новости».

Модификация Т-72Б3М повысила подвижность, надежность и эргономику машин, сообщил Шойгу.

Эта модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, это на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием, которое обладает улучшенной баллистикой и ресурсом, оснащено прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом.

В феврале Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72Б3М.