 

Шойгу анонсировал модернизацию всех танков Т-72 в российской армии

06.09.2020, 9:08, Новости дня

Танки Т-72, стоящие на вооружении в российской армии, планируется модернизировать до модификации Т-72Б3М, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Глава ведомства на завершении Армейских игр – 2020 заявил, что эти соревнования поспособствовали такому решению, передает РИА «Новости».

Модификация Т-72Б3М повысила подвижность, надежность и эргономику машин, сообщил Шойгу.

Эта модификация получила новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил, это на 300 лошадиных сил больше, чем у Т-73Б3. Также танк оснащен 125-мм орудием, которое обладает улучшенной баллистикой и ресурсом, оснащено прицелом «Сосна-У», цифровым баллистическим вычислителем и панорамным прицелом.

 

В феврале Минобороны опубликовало видеозапись с боевыми стрельбами модернизированных танков Т-72Б3М.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Суд в США обязал Telegram вернуть покупателям 1,22 млрд долларов

14.07 / Рада Украины легализовала игорный бизнес

14.07 / Авиаэксперт оценил ущерб от вынужденной посадки самолета из-за курильщицы

19.08 / «Историческое решение» – суд отказал 35-летнему итальянцу в праве сидеть на шее у родителей

06.07 / Пожар на ядерном объекте в Иране может замедлить разработку центрифуг

05.07 / Еженедельная программа Вести.net от 4 июля 2020 года

05.09 / Грузия связала кибератаку на лабораторию Лугара с ситуацией вокруг Навального

01.09 / Эксперт объяснил растущую популярность врио губернатора Иркутской области

09.08 / В Нагасаки отметили 75-ю годовщину атомной бомбардировки

29.08 / Тихановская назвала роль РФ в разрешении ситуации в Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска