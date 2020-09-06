Сутки в ООС. Нарушений перемирия не зафиксировано, идут поиски двух тушивших пожар военнослужащих

06.09.2020, 8:50, Новости дня

За прошедшие сутки в зоне проведения операции Объединенных сил не было зафиксировано нарушений перемирия. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

“5 сентября на всех участках ответственности украинских подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано. Режим тишины сохранялся по всей линии разграничения”, – говорится в сообщении.

По состоянию на утро 6 сентября введенный режим тишины сохраняется в полной мере.

В штабе отметили, что военнослужащие Вооруженных сил Украины совместно с представителями Государственной службы по чрезвычайны ситуациям и личным составом других подразделений ООС продолжают борьбу с масштабными лесными и степными пожарами. Уже ликвидированы пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

“По состоянию на утро ликвидирован огонь и вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются”, – подчеркнули в штабе.

Продолжается тушение пожара вблизи Луганского, в районе населенных пунктов Трехизбенка – Лопаскино – Лобачево ячейки возгорания удалось локализовать, говорится в сообщении.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

По словам начальника Генштаба – главнокомандующего Вооруженными силами Украины Руслана Хомчака, режим прекращения огня выполняется с обеих сторон, единичные случаи его нарушения не носят системного характера.

26 августа в штабе ООС сообщили, что за первый месяц режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе в рядах украинских военных нет боевых потерь и ранений.

С 27 июля до вечера 2 сентября специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала 908 нарушений прекращения огня на Донбассе.