 

В Техасе во время парада лодок в поддержку Трампа затонули четыре катера

06.09.2020, 8:50, Новости дня

5 сентября на озере Трэвис в штате Техас затонуло четыре катера, которые участвовали в параде в поддержку президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает издание The New York Times.

Как сообщили местные власти, информации о пострадавших не было. Людей из воды доставали спасатели. Сколько именно было спасено, не сообщается.

В офисе местного шерифа подчеркнули, что поддержать действующего президента прибыло слишком много лодок, потому “когда все они начали двигаться одновременно, это вызвало значительные волны”.

Национальная метеорологическая служба уточнила, что во время парада в этом районе не было штормовой погоды.

Организаторы парада лодок заявили, что мероприятие было организовано в Facebook как один из способов поддержать Трампа, не выходя на улицы.

At least 4 boats sank at #Dumbkirk, a Trump Boat Parade on Lake Travis in Texas today 

So, tell me, who exactly are the “suckers” and “losers”?pic.twitter.com/hsnpfbUrLI

— Lindy Li (@lindyli) September 5, 2020

Выборы президента США должны состояться в ноябре 2020 года. Главными соперниками станут бывший вице-президент США Джо Байден и действующий президент США Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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