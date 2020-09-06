Милиция в Минске установила заграждения на одной из площадей

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06.09.2020, 8:48, Новости дня

В Минске правоохранители установили заграждения на Октябрьской площади, на ней планируется провести несанкционированный митинг оппозиции.

На площади расположены дворец Республики, дом Профсоюзов, неподалеку находится администрация президента страны, передает РИА «Новости».

Шествие оппозиции запланировано на 14.00 по местному времени (совпадает с мск).

Движение машин по проспекту Независимости, проходящего через Октябрьскую площадь, проходит без ограничений, работают все станции метро.

Площадь Независимости в Минске пока без оцепления, но милиция приготовила временные металлические заграждения.

В субботу оппозиция в Белоруссии объявила ультиматум белорусским преподавателям, ректорам и деканам вузов, заявив, что им необходимо присоединяться к несанкционированным митингам, или же студенты заберут документы и уедут учиться в другое место.

Также 5 сентября в Минске правоохранители задержали нескольких участников несанкционированных студенческих акций. Протестующие подняли флаги США, Германии, Израиля, Италии и других стран.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов.



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