 

Названо число находящихся под наблюдением из-за коронавируса в России

06.09.2020, 8:48, Новости дня

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус в РФ находятся 209 тыс. человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В Российской Федерации проведено более 38,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остается 209 тыс. 155 человек», – цитирует РИА «Новости» сообщение ведомства.

За последние сутки в стране провели 333 тыс. тестов на коронавирус, добавили в пресс-службе.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столице планируют начать массовую вакцинацию от коронавируса в конце 2020 года или в начале 2021 года.



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