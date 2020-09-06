 

Житель США сделал фото йети, подглядывающего в его окно

06.09.2020, 8:40, Разное

Эти любопытные фотографии были сделаны Скоттом Йоменом, жителем городка Бейли, штат Колорадо. Он выложил их в сеть и снимки тут же наделали немало шума.

Согласно рассказу Йомена, в августе 2017 года он и его жена занимались ремонтом небольшого домика, который они незадолго до этого купили. Дом располагался за пределами города.

Однажды, когда супруги приехали заканчивать внутреннюю отделку задней части дома, Йомен не успел войти в дом, как тут же почувствовал отвратительный запах, идущий из гостиной. 

"Пахло гниющей плотью, рвотой и экскрементами животных. А потом я увидел как что-то мелькнуло за окном", – рассказывает мужчина.

Йомен решил, что это медведь, но когда он стал рассматривать то, что находилось за окном, то по его словам страх поразил его, так как он понял, что это совсем не медведь.

С собой у Йомена был его дешевенький фотоаппарат Кодак, которым он быстро сделал несколько снимков, после чего решил, что неплохо было бы вооружиться и пошел за своим ружьем. Когда он вернулся и снова стал подходить к окну гостиной, йети словно понял, что ему угрожает опасность, отошел от окна и скрылся в лесных зарослях. 

После этого Йомен позвонил в полицию и прибывшие три офицера стали осматривать дом. По их предположениям, к дому Йемена приходил медведь или иное крупное животное из леса. А когда Йомен показал им отснятые фотографии, два полицейский подивились увиденному, но третий продолжал настаивать, что на снимках изображен тот же медведь. 

Спустя некоторое время в этом домике произошел пожар и все улики об йети теперь остались лишь в виде снимков. 

"За этими фотографиями стоит история. Я надеюсь, что люди найдет здесь что-то полезное, если они тоже столкнуться с подобным", – говорит Йомен. 

Также Йомен говорил, что успел заснять и небольшое видео, но оно погибло при пожаре, так как он выгрузил его на компьютер в этом домике.  Йомен три года хранил информацию об этом инциденте в тайне, боясь насмешек скептиков, но потом все-таки решил выложить их в сеть.  



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.08 / Скандалы: Выстраданное счастье Сергея Зуева

21.08 / Зеленский отреагировал на данные о причастности украинцев к задержанию россиян под Минском

08.07 / Ученые: Создан воздушный фильтр, убивающий коронавирус

01.08 / “Новая жизнь”: Виктория Боня вызвала споры подписчиков необычной стрижкой

14.08 / Мужчина убил и расчленил свою супругу на юге Москвы

02.09 / Эксперт напомнил о серьезной ошибке Путина в Белоруссии: Исправлять уже поздно

15.07 / Медитация связана со снижением риска болезней сердца и сосудов

31.07 / История одной детдомовки – от переезда в США к служению им

26.08 / Пригожин высказал надежду, что Навальный выживет и сможет отдать ему долг

20.07 / Доктора рассказали, что у вакцины от коронавируса имеются противопоказания

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска