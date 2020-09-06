Баталии юристов, угроза сепаратизма, вмешательство военных – Fox рассказал, что будет после ноябрьских выборов

06.09.2020, 8:14, Новости дня

Демократы не остановятся ни перед чем, чтобы сделать Джо Байдена президентом США. В частности, они планируют выиграть выборы уже после их окончания с помощью армии юристов, угроз нескольких штатов выйти из состава США, а также военного вмешательства, передаёт Fox News. При этом, по мнению радиоведущего Винс Колиниза, единственный способ им помешать — это не закрывать избирательные участки и воспротивиться голосованию по почте, чтобы каждый американец лично мог бросить бюллетень в урну.

Демократы очень чётко дали понять: в январе они собираются сделать Джо Байдена президентом, выиграет ли он выборы или нет. Посмотрите.

ХИЛЛАРИ КЛИНТОН, экс-кандидат в президенты США: Джо Байден ни при каких обстоятельствах не должен сдаваться. Думаю, что всё это затянется, но, в конечном итоге, я верю, что он победит — если мы не отступим ни на шаг и будем такими же целеустремлёнными и упёртыми, как противоборствующая сторона.

Ещё одна богатая злая дама, как много таких вокруг! Сегодня же собственная газета Джеффа Безоса The Washington Post написала, что, если Джо Байден не победит, велика вероятность насилия. Но, конечно, его не предвещают в том случае, если он победит, что весьма показательно. И, по данным The Boston Globe, доверенное лицо Байдена Джон Подеста составляет план действий на случай, если Байден не сдастся и в ситуацию вмешается армия, чтобы позаботиться о его победе. Сложно поверить, что кто-то может говорить об этом вслух, но они всё же говорят.

Так что же будет в ноябре? Винс Колиниз дал свою оценку. Он ведёт своё шоу на радио WMAL в Вашингтоне и пишет в The Daily Caller. Спасибо, что пришли, мы рады, что вы с нами. Как вы думаете, какие есть варианты развития событий? Что будет после дня выборов?

ВИНС КОЛИНИЗ, радиоведущий: Как вы знаете, в политике очень сложно делать предсказания. А вот здесь предсказывать совсем не сложно. Этот день выборов, похоже, выльется в настоящий пожар, и затушить его будет трудно. Многие вспоминают о хаосе во время выборов 2000 года: когда избиратели не до конца прокалывали отверстия в бюллетене для голосования, и во Флориде пришлось считать голоса вручную. Они надеются, что такого больше никогда не повторится. Я хочу сказать: простите, но по сравнению с тем, что нас ждёт, это детский лепет.

Эксперты прогнозируют, что в этом году голосовать за президента пойдут более 156 миллионов американцев, это огромная цифра. И около 80 миллионов из них будут голосовать по почте. Такого никогда не бывало, мы в этом году перегрузим нашу избирательную систему. И это важно, потому что выборы будут проходить в такой напряжённой политической обстановке, какой никто в жизни не видел.

Достаточно ли хорошо для этого работает почтовая система? На этот счёт очень много сомнений. В частности, в этом году мы уже видели столько праймериз. Посмотрите, что происходит в штатах Невада, Пенсильвания, Нью-Йорк — там 84 тысяч голосов просто исчезли. Это получается, в Нью-Йорке не учтённым остался каждый четвёртый голос, эти голоса забраковали. Как может работать система, где в одном колеблющемся штате результаты под вопросом из-за таких пробелов? Это будет катастрофа.

Мне кажется, что демократы планируют выиграть эти выборы уже после их окончания — с помощью юристов. То есть если начнётся межпартийное соревнование «у кого больше юристов», то у демократов будет очевидное преимущество. Ведь это партия юристов. Считаете ли вы, что их программа выглядит именно так?

ВИНС КОЛИНИЗ: Да, у них есть армия юристов и неутолимая жажда победы. Об этом желании сообщил один из знаменитейших демократов — Хиллари Клинтон. По её словам, Джо Байден не должен уступать ни при каких обстоятельствах. Джон Подеста, как вы уже говорили, был председателем её предвыборного штаба.

В июньских «военных играх» разыгрывался, по сути, следующий сценарий: на выборах в роли Джо Байдена он отказывался признавать поражение и решал оспорить результаты коллегии выборщиков и даже манипулировал самими выборщиками. И в их сценарии «военных игр» все три штата на Западном побережье — Вашингтон, Орегон и Калифорния — грозились выйти из Союза. Это не какие-то левые люди. Джон Подеста — это ядро Демократической партии. И всё это не просто так. На этом этапе они говорят, что ожидают, что президента Соединённых Штатов определят военные. И речь, кстати, идёт о сценарии, в котором Джо Байден проигрывает выборы. Всё это неспроста.

Так что, как мне кажется, всё это решить можно только одним способом: нам нельзя закрывать избирательные участки. У нас очень мало времени, но невероятно важно, чтобы люди голосовали лично. Если американцы не могут быть уверенными в собственной избирательной системе, то всё развалится.

Доверие к нашим институтам сейчас находится на крайне низком уровне — причём речь идёт о всех эшелонах: правительство, СМИ и так далее. Потеряем доверие к выборам — станем страной третьего мира. Открывайте участки; конгресс может прибегнуть к принудительным мерам: пригрозить остановкой финансирования, заставить эти штаты вновь открыться — всё что угодно, чтобы предоставить право голоса каждому американцу, если это возможно. Потому что прямо сейчас губернаторы штатов закрывают участки по всей стране.

При этом голосовать — это безопасно. Доктора Фаучи и Бёркс утверждают, что встать в очередь и бросить бюллетень в урну — безопасно. Если только вы не принадлежите к уязвимой группе — тогда пожалуйста, голосуйте по почте. Но нам нужно, чтобы люди верили в результаты выборов, и нужно чтобы они уверовали в них как можно скорее.

Мне кажется, что это очень мудрое замечание. Об этом стоит напомнить республиканцам в конгрессе — не самой сообразительной группе американцев. Спасибо, что напомнили им об этом.

ВИНС КОЛИНИЗ: Спасибо. Откройте участки.

Дата выхода в эфир 03 сентября 2020 года.