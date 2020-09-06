Немецкий политик – за отравлением Навального стоит не Путин, а противники «Северного потока — 2»

06.09.2020, 8:14, Новости дня

Член Левой партии Грегор Гизи предостерёг от поспешных обвинений в адрес Кремля и его главы Владимира Путина в деле об отравлении Навального, пишет Die Welt. По его словам, версия, что за этим стоит российский президент, «абсурдна». Это мог быть «обезумевший одиночка из спецслужб» или — что более правдоподобно — противник «Северного потока — 2», считает немецкий политик.



Reuters

После известия о том, что российский блогер Алексей Навальный, был отравлен, многие немецкие политики выступили с жёсткой критикой в адрес Москвы, пишет Die Welt. Но член Левой партии Грегор Гизи предостерегает от поспешных обвинений в адрес Кремля и его главы Владимира Путина.

«Мы же даже не знаем, кто отравитель. Все исходят из того, что за этим стоит правительство. Но это мог быть обезумевший одиночка из спецслужб, — объяснил он. — Может быть и такое, что это сделал противник газопровода, ведущего в Германию. Или наёмный противник, который знал: если инсценировать такую смерть, вину за которую потом возложат на правительство, это приведёт к ухудшению отношений».

По мнению Гизи, версия, что за отравлением стоит Путин, «абсурдна»: «Какой у него в этом интерес? Он же понимает, что это ухудшит отношения с Западом. Путин должен быть очень глупым, чтобы такое приказать, поэтому я в это не верю». Политик считает, что версия заговора противников «Северного потока — 2» более правдоподобна.

Призывы своих коллег остановить строительство газопровода Гизи объяснил так: «у политиков тоже есть свои предпочтения и неприязни». Он также напомнил, что отказ от проекта — это именно то, чего хочет президент США Дональд Трамп.

Взгляды Гизи разделяют и политики из партии «Альтернатива для Германии». Член берлинского сената от АдГ Гуннар Линдеманн рассказал у себя в Facebook об «отношениях и финансовых связях между Навальным, Соросом и кланом Обама-Клинтон». По его мнению, отравление Навального — это «пропаганда, направленная против российского правительства».