Сын Болсонару представил жертв голода в Бенгалии под видом голодающих украинцев

06.09.2020, 8:08, Новости дня

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, сын президента страны Жаира Болсонару в соцсетях представил жертв голода в Бенгалии в 1943 году под видом жертв голодомора на Украине, пишут СМИ.

Болсонару-младший внес проект закона, который запретит в стране использование коммунистической и нацистской символики.

«В качестве оправдания проекта я использую фактические примеры этих несчастий: голодомор на Украине (первое изображение), устроенный советскими коммунистами, и Холокост, совершенный немецкими нацистами (второе изображение)», – написал в Twitter бразильский депутат.

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— Eduardo Bolsonaro(@BolsonaroSP) September 1, 2020

Внимательные подписчики указали Болсонару, что опубликованное изображение голодомора связано с великим голодом 1943 года в британской Бенгалии, пишет итальянское издание Sicurezza Internazionale.

Во время голода в британской колонии в Индии по разным оценкам от недоедания и болезней скончались от 4 до нескольких десятков млн человек.

Напомним, Эдуарду Болсонару предложил на рассмотрение парламента проект закона, предусматривающий запрет на использование коммунистической и нацистской символики. За нарушение запрета предлагается наказывать тюремным сроком от девяти до 15 лет.

Также Эдуарду Болсонару призвал переименовать «улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения», названия которых связаны с коммунизмом или нацизмом. Сын президента Бразилии признался, что его «вдохновил украинский закон». Он не скрывает, что стремится запретить в первую очередь коммунистические символы.

Эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сын бразильского президента может быть не в курсе событий на Украине и мог «ляпнуть глупость».