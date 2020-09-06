 

Сын Болсонару представил жертв голода в Бенгалии под видом голодающих украинцев

06.09.2020, 8:08, Новости дня

Депутат Национального конгресса Бразилии Эдуарду Болсонару, сын президента страны Жаира Болсонару в соцсетях представил жертв голода в Бенгалии в 1943 году под видом жертв голодомора на Украине, пишут СМИ.

Болсонару-младший внес проект закона, который запретит в стране использование коммунистической и нацистской символики.

«В качестве оправдания проекта я использую фактические примеры этих несчастий: голодомор на Украине (первое изображение), устроенный советскими коммунистами, и Холокост, совершенный немецкими нацистами (второе изображение)», – написал в Twitter бразильский депутат.

pic.twitter.com/HzDYHZOPGP

— Eduardo Bolsonaro(@BolsonaroSP) September 1, 2020

Внимательные подписчики указали Болсонару, что опубликованное изображение голодомора связано с великим голодом 1943 года в британской Бенгалии, пишет итальянское издание Sicurezza Internazionale.

Во время голода в британской колонии в Индии по разным оценкам от недоедания и болезней скончались от 4 до нескольких десятков млн человек.

Напомним, Эдуарду Болсонару предложил на рассмотрение парламента проект закона, предусматривающий запрет на использование коммунистической и нацистской символики. За нарушение запрета предлагается наказывать тюремным сроком от девяти до 15 лет.

Также Эдуарду Болсонару призвал переименовать «улицы, трассы, площади, мосты, здания и общественные учреждения», названия которых связаны с коммунизмом или нацизмом. Сын президента Бразилии признался, что его «вдохновил украинский закон». Он не скрывает, что стремится запретить в первую очередь коммунистические символы.

Эксперт по Латинской Америке Виктор Хейфец в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сын бразильского президента может быть не в курсе событий на Украине и мог «ляпнуть глупость».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Разработан уникальный способ борьбы с раком

09.08 / Московские врачи вылечили от коронавируса почти 190 тыс. человек

17.07 / Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

29.06 / В Кремле отреагировали на случаи неоднократного голосования по поправкам

22.08 / Навального доставили в немецкую клинику

21.07 / В Кремле опровергли планы Путина провести телефонные переговоры с Макроном и Меркель

29.06 / В Сети начали предлагать грин-карту за голос против поправок в Конституцию

13.07 / В ЕАО откроется первая модельная библиотека

13.07 / Министры стран G7 призвали к полной имплементации долгового моратория

25.07 / Украина и Италия полностью сняли ограничения на полеты между странами

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска