Сербский чиновник обиделся на Захарову

06.09.2020, 7:48, Новости дня

Директор канцелярии по Косово и Метохии при правительстве Сербии Марко Джурич обиделся на заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая в связи с визитом сербской делегации в США вспомнила про знаменитую сцену из фильма «Основной инстинкт».

В сербских СМИ распространилась фотография, на которой президент Сербии Александр Вучич сидит на стуле на расстоянии от стола главы американского государства Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

Захарова дополнила фото из Белого дома кадром из фильма «Основной инстинкт» с известной сценой «нога на ногу».

«Если Вас позвали в БД, а стул поставили так, будто Вы на допросе, садитесь как на фото #2. Кем бы Вы ни были. Просто поверьте», – сообщила в Facebook Захарова.

Джурич в Twitter заявил, что «этот президент не сказал ни одного плохого слова против России, даже на этом месте». По его словам, «этот президент у российского президента по полтора часа ждал приема и никогда не просил отдельного стула».

«Я вам не позволяю нападать на гордую Сербию. Стыдитесь!» – сообщил Джурич.

Его заявление уже вызвало резонанс в региональных СМИ.

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп заставил Сербию и Косово подписать совместное соглашение.