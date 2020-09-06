 

Неисправность ступени «Союза», из-за которой отменяли запуск военного спутника, устранена

06.09.2020, 7:48, Новости дня

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» починил третью ступень ракеты-носителя «Союз-2.1а», из-за которой в январе произошел перенос запуска с космодрома Плесецк, сообщили в пресс-службе предприятия.

«Неисправность в третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» этапа 1а, выявленная во время подготовки к пуску в январе 2020 года, определена и устранена в установленном порядке», – сообщили ТАСС в пресс-службе.

Напомним, в конце января источники в ракетно-космической отрасли сообщили, что из-за сбоя в электрооборудовании носителя отменен запуск ракеты «Союз-2.1а» с военным спутником «Меридиан-М» с космодрома Плесецк, ракету сняли со стартового стола.

В марте сообщалось, что третья ступень ракеты «Союз-2.1а», отказ которой привел к отмене запуска, будет использована в составе другого носителя.



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