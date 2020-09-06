 

Два храма-близнеца, разделенные расстоянием в 14 тысяч километров и 2 тысячелетиями во времени

06.09.2020, 7:34, Разное

Может ли такое быть, чтобы два памятника древнейшей архитектуры, которые разделяют тысячи километров и двадцать столетий, принадлежавшие цивилизациям, существовавшим на разных материках, никак не соприкасавшихся своими культурами, быть идентичными – словно близнецами?

Теоретически нет, однако по факту храм Великого Ягуара в американской Гватемале и храм Сием-Рипа азиатского Королевства Камбоджа, которые во времени и пространстве разделяются вышеназванными параметрами, возведены словно по одному проекту или одним и тем же архитектором.

Оба храма имеют пирамидальное строение со ступенчатой формацией и очень крутым восхождением, очень отличающимся от прочих зданий религиозного назначения. Оба храма поражают огромными лестницами, ведущими прямо к вершинам строений, покрытыми практически одинаковыми куполами с маленькими дверцами. И хотя азиатский храм несколько меньше по размерам своего американского собрата, во всем остальном они очень похожи – почти близнецы (по крайне мере, двойняшки).

Удивляет в этом плане и нечто другое. В фольклоре майя строительство храма Великого Ягуара связано с богом Кукулькан, великим и очень образованным, знающим все секреты математики, архитектуры и прочих наук, необходимых для возведения подобного архитектурного шедевра. Однако и в устных камбоджийских преданиях храм Сием-Рипа был построен полубогом Преамом Писнокаром, великим архитектором, математиком и техником. Словно это был один и тот же человек или, по меньшей мере, два архитектора одной школы.

Поверить в совпадение или какие-то случайности – все одно, что поверить в то, что один человек может десять раз подряд сорвать в лотерее джек-пот. Такие совпадения могут служить лишь подтверждением теории инопланетян-астронавтов, некогда посетивших нашу Землю и сформировавших высокоразвитые цивилизации практически на всех ее континентах. Именно этих астронавтов древние люди считали богами, поклонялись им и оставили нам немало легенд и устных преданий об их величии.

Сохранились на Земле и материальные подтверждения присутствия тех «великих богов». Храмы Великого Ягуара и Сием-Рипа – одни из них…



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