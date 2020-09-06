 

Экс-юрист Трампа объяснил его восхищение Путиным

06.09.2020, 7:08, Новости дня

Бывший юрист президента США Майкл Коэн рассказал, почему глава американского государства Дональд Трамп восхищается российским лидером Владимиром Путиным.

Как информирует Washington Post, «Коэн пишет, что причина, по которой Трамп восхищается российским президентом Владимиром Путиным, проще, чем думают многие критики». По словам Коэна, президенту США понравилось, что Путин «взял под свое руководство целую страну и управляет ею», как сам Трамп управляет Trump Organization.

Коэн заявил, что в 2016 году Трамп, который очень ценит деньги, ошибочно считал президента РФ «богатейшим человеком в мире», передает ТАСС.

Бывший юрист президента США, комментируя слухи о «сговоре» Трампа и Москвы, заявил, что «на самом деле было совпадение интересов» – «навредить Хиллари Клинтон любым возможным способом». При этом идея вмешательства в выборы, по словам экс-адвоката, «не вызывала абсолютно никакого беспокойства» у Трампа.

В Белом доме назвали заявления Коэна не соответствующими действительности. Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Коэн – «посрамивший свою честь уголовник», который лишен лицензии адвоката.

Напомним, Коэн опубликовал предисловие своей книги и обещал рассказать, как американский лидер жульничал на президентских выборах при помощи России.



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