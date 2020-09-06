 

Работа над планом восстановления экономики РФ завершена

06.09.2020, 6:48, Новости дня

В сентябре утвердят план восстановления экономики, работа над ним завершена, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов сказал, что план «закончен», но его нужно «синхронизировать с прогнозом» социально-экономического развития, «поэтому он до сих пор не утвержден». Сейчас «прогноз дорабатывается, последние штрихи». 

«Он будет идти параллельно с прогнозом», – приводит ТАСС слова Белоусова.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен главе российского государства Владимиру Путину в июне. После этого началась доработка документа. Глава МЭР Максим Решетников говорил, что план уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.07 / Россиян предупредили о смертельной опасности рыбы

01.09 / Психиатр объяснила отсутствие памяти у Ефремова в день ДТП

20.08 / Зеленский хочет, чтобы Кабмин разработал концепцию “реформы села”

03.08 / ВОЗ отказалась давать США рекомендации по борьбе с коронавирусом

29.06 / В Петербурге завели дело из-за вульгарной рекламы кафе

14.08 / Жительницу Новгородской области заподозрили в утоплении своих детей в ведре

02.07 / ЦИК уточнил данные по явке на голосовании по Конституции

13.08 / Повторный тест Трутнева на коронавирус оказался положительным

12.07 / В Киевской области в ДТП погибли четыре человека – “Киев Оперативный”

01.07 / Эксперт объяснил, почему явка на голосовании может быть выше прогнозов социологов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска