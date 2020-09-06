Работа над планом восстановления экономики РФ завершена

06.09.2020, 6:48, Новости дня

В сентябре утвердят план восстановления экономики, работа над ним завершена, сообщил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Белоусов сказал, что план «закончен», но его нужно «синхронизировать с прогнозом» социально-экономического развития, «поэтому он до сих пор не утвержден». Сейчас «прогноз дорабатывается, последние штрихи».

«Он будет идти параллельно с прогнозом», – приводит ТАСС слова Белоусова.

Первоначальный проект национального плана восстановления экономики был представлен главе российского государства Владимиру Путину в июне. После этого началась доработка документа. Глава МЭР Максим Решетников говорил, что план уже реализуется одновременно с антикризисным пакетом.