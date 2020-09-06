 

Университет в США отстранил притворявшуюся чернокожей преподавательницу

06.09.2020, 6:48, Новости дня

Педагог Джессика Круг, которая притворялась чернокожей, отстранена от работы, сообщил Университет Джорджа Вашингтона.

Кроме того, в сообщении говорится, что «факультет призывает Круг уйти c должности доцента истории». Если она не покинет должность, «факультет советует аннулировать ее контракт».

Подчеркивается, что члены исторического факультета шокированы признанием Круг, передает РИА «Новости».

Университет заявил, что Круг не оправдала доверия студентов и коллег, поскольку для истории важно устанавливать истину о прошлом.



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