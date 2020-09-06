 

Литва заступилась за сотрудников американской компании в Белоруссии

06.09.2020, 5:48, Новости дня

Власти Белоруссии должны освободить задержанных сотрудников американской компании PandaDoc, сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Он назвал «позором» проведенные «атаки на белорусский ИТ-сектор», передает ТАСС.

PandaDoc, основанная в 2011 году в США выходцами из Белоруссии Никитой Микадо и Сергеем Борисюком, занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота.

Сотрудников PandaDoc обвинили в том, что они завладели бюджетными деньгами. Речь идет о сумме в 107 тыс. белорусских рублей (более 3 млн российских рублей).

Арестованы главный бухгалтер Юлия Шардыко, директор минского филиала Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и сотрудник отдела кадров Владислав Михолап.

В PandaDoc заявили о «политическом заказе», так как Микадо поддержал протесты. 

Напомним, Линкявичюс заявлял, что Литва рассчитывала на более строгие и широкие санкции в отношении Минска со стороны ЕС.



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