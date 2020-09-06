Специалистам удалось уничтожить раковые клетки с помощью частичек меди

06.09.2020, 5:14, Новости дня

Ученым из Бельгии удалось уничтожить раковые клетки частицами меди. Эксперты предполагают, что новый метод может заменить химиотерапию в лечении 60% рака.

Лабораторным мышам специалисты ввели оксид меди непосредственно в раковые опухоли. Во время эксперимента ученые применили окись меди в виде наночастиц, в сотни раз более тонких, чем человеческий волос. Новый метод терапии был применен совместно с иммунотерапией.

В результате ученым удалось уничтожить рак. Когда раковые клетки снова вживили в организм, иммунная система их уничтожила сразу же. По словам ученых, оксид металла против рака был использован ими впервые. Эксперты уверены, что такой способ является самым лучшим средством от раковых клеток у живых существ.