После очередного обновления Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру

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06.09.2020, 5:14, Новости дня

Очередное обновление Windows10 изменит имеющуюся в операционке встроенную сенсорную клавиатуру. Прежде всего, речь идет о новом дизайне, уточняют эксперты.

Так, на встроенной клавиатуре появится много анимации. Будут использованы GIF-файлы для обозначения клавиш. Кроме того, разработчик внедряет новые возможности для поиска и предлагает сопровождать определенные действия юзера специальными системными звуками.

Вдобавок «Майкрософт» изменил способ выбора эмодзи. Компания обещает усовершенствовать форму голосового ввода. Например, теперь знаки препинания в тексте будут расставляться автоматически. Как заверяет источник, все эти функции появятся после обновлений, которые должны выйти в первой половине будущего года.



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