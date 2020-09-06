После очередного обновления Windows 10 получит новую сенсорную клавиатуру

06.09.2020, 5:14, Новости дня

Очередное обновление Windows10 изменит имеющуюся в операционке встроенную сенсорную клавиатуру. Прежде всего, речь идет о новом дизайне, уточняют эксперты.

Так, на встроенной клавиатуре появится много анимации. Будут использованы GIF-файлы для обозначения клавиш. Кроме того, разработчик внедряет новые возможности для поиска и предлагает сопровождать определенные действия юзера специальными системными звуками.

Вдобавок «Майкрософт» изменил способ выбора эмодзи. Компания обещает усовершенствовать форму голосового ввода. Например, теперь знаки препинания в тексте будут расставляться автоматически. Как заверяет источник, все эти функции появятся после обновлений, которые должны выйти в первой половине будущего года.