Состоялась презентация нового корпуса для игрового ПК

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06.09.2020, 5:14, Новости дня

Компания be quiet! Устроила презентацию корпуса, специально предназначенного для создания персонального компьютера для игр. Название модели корпуса – Silent Base 802.

В данной новинке предусмотрены слоты расширения в соответствии со схемой 7+2. Видеокарту можно разместить в вертикальном положении. Есть возможность монтировать жидкостную систему охлаждения с двумя радиаторами. Размер переднего может составлять до 420 мм, верхнего – до 360 мм.

В комплект входят три вентилятора диаметром по 140 мм. Предусмотрены гнезда для различных портов USB, разъемов наушников, микрофона и пр. Продажи данного корпуса должны начаться в ноябре текущего года. Предварительно установленная цена – 160 долларов.



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