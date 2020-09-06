Состоялась презентация нового корпуса для игрового ПК

06.09.2020, 5:14, Новости дня

Компания be quiet! Устроила презентацию корпуса, специально предназначенного для создания персонального компьютера для игр. Название модели корпуса – Silent Base 802.

В данной новинке предусмотрены слоты расширения в соответствии со схемой 7+2. Видеокарту можно разместить в вертикальном положении. Есть возможность монтировать жидкостную систему охлаждения с двумя радиаторами. Размер переднего может составлять до 420 мм, верхнего – до 360 мм.

В комплект входят три вентилятора диаметром по 140 мм. Предусмотрены гнезда для различных портов USB, разъемов наушников, микрофона и пр. Продажи данного корпуса должны начаться в ноябре текущего года. Предварительно установленная цена – 160 долларов.