JBL представила три модели беспроводных наушников с увеличенным временем работы

06.09.2020, 5:14, Новости дня

Сразу три флагманских модели беспроводных наушников выпустила компания JBL. Как сообщает разработчик, устройства работают по технологии Smart Ambient. В них активная система шумоподавления и увеличенный срок эксплуатации без подзарядки.

Зарядное устройство также беспроводное. Аккумуляторов хватает на 21 час работы. Система настроена таким образом, что, даже слушая музыку на высокой громкости, человек не перестает слышать то, что происходит вокруг него.

Кроме того, эксперты отмечают очень удобную посадку наушников в ушной раковине. Кстати, каждый из них можно использовать в одиночку, без пары. Защита от влаги обеспечена по стандарту IPX7. Устройство поддерживает технологию Pure Bass.