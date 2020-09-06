Индия оценила военные учения с Россией

06.09.2020, 4:48, Новости дня

Официальный представитель индийских ВМС коммандер Вивек Мадвал прокомментировал военно-морские учения РФ и Индии Indra Navy-2020.

По его словам, учения «олицетворяют длительные стратегические отношения между двумя военно-морскими силами», передает РИА «Новости» со ссылкой на Press Trust of India.

Корабли Тихоокеанского флота и ВМС Индии провели артиллерийские стрельбы. Также отрабатывались тактическое маневрирование, связь, фотосъемка с воздуха.

Учения проходят в акваториях Бенгальского залива и Андаманского моря в бесконтактном формате, без обмена офицерами связи. Формат объясняется ситуацией с коронавирусом.

В учениях с российской стороны принимают участие большие противолодочные корабли «Адмирал Трибуц» и «Адмирал Виноградов», большой морской танкер «Борис Бутома», с индийской – фрегаты «Сахьядри» и «Ранвиджай», корвет «Килтан», танкер «Шакти».

В воскресенье со ссылкой на минобороны Индии появилось сообщение о том, что страна отказалась направлять своих военнослужащих в Россию на стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2020». Индийское минобороны объясняет решение ситуацией с коронавирусом.